LECCO – Venerdì 15 luglio inizia ufficialmente il ritiro della Calcio Lecco 1912 allo stadio cittadino Rigamonti-Ceppi. Nello specifico, si inizierà con i tamponi come previsto dall’ultimo Protocollo FIGC 2022-2023 e a seguire verranno effettuati gli altri esami con lo staff medico. Nei giorni seguenti sarà la volta dei test atletici individuali ai quali seguirà l’inizio del ritiro collettivo nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid 19.

Reso noto inoltre il calendario delle amichevoli estive, che si svolgeranno a porte chiuse (eventuali modifiche per l’accesso al pubblico e per gli orari delle singole partite saranno comunicate in futuro):

Sab 23/07 Lecco vs Sant’Angelo ore 18, Stadio Rigamonti-Ceppi (LECCO)

Mer 27/07 Brescia vs Lecco ore 18, C.S. Torbole Casaglia (BRESCIA)

Sab 30/07 Fiorenzuola vs Lecco ore 17:30, Fidenza (PARMA)

Mer 03/08 Lecco vs Varesina ore 18, Stadio Rigamonti-Ceppi (LECCO)

Sab 06/08 Lecco vs Pro Vercelli ore 18, Stadio Rigamonti-Ceppi (LECCO)

Mer 10/08 Lecco vs Sondrio ore 18, Stadio Rigamonti-Ceppi (LECCO)

Sabato 13/08 Fanfulla vs Lecco ore 17, Stadio comunale Dossenina di Lodi (LO)