LECCO – Calciatori in campo, dirigenti e avvocati in tribunale. Nella turbolentissima estate della Calcio Lecco sono tanti i dubbi e pochissime le certezze. Foschi lo ha detto a chiare lettere: “Ci alleniamo per giocare la Serie B“, ma, tra ricorsi e colpi di scena, a meno di un mese dal papabile inizio dei campionati, svetta su tutto un grosso punto di domanda.

Nel frattempo, mentre nelle principali piazze infiamma il calciomercato, a Lecco la situazione è delicata. Brian Boci è l’unico volto nuovo in un mese di rinnovi (Giudici, Battistini, Lepore, Buso, Pinzauti) e conferme (Bianconi).

Ma iniziano a vedersi anche gli addii.

A differenza del Lecco, Girelli e Zuccon, due nomi sempre al centro dei discorsi vista l’annata da protagonisti, sono già sicuri della B. Il primo giocherà al Marassi di Genova, sponda Samp, mentre il giovane centrocampista dell’Atalanta ha sposato il progetto del Cosenza. Un altro schiaffo a chi, forte della stagione di trionfi, sperava di vederli ancora con la casacca bluceleste. Oltre a loro, già altrove anche Latki (Arzignano Valchiampo) e Pecorini (Sant’angelo).

Insomma, con una rosa ancora tutta da costruire e una situazione da delineare, la salvezza, di squadra e società, comincia già in salita.

RedSpo