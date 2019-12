PISTOIA – Ritorno in toscana per i blucelesti, che dopo la netta sconfitta 4-1 nel recupero contro la Carrarese faranno oggi visita al Pontedera. Gli “orange”, che 25 anni fa assursero agli onori delle cronache battendo l’Italia di Sacchi prima di USA ’94, sono attualmente undicesimi in classifica (22 punti contro i 18 del Lecco) e sono allenati, come gli ospiti, da un grande ex della Serie A: Pippo Pancaro (Lazio e Milan in primis).

D’Agostino punterà ancora sul collaudato 3-4-2-1, con Negro e Strambelli alle spalle di Fall.

LA PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1):

Safarikas; Procopio, Malgrati, Merli Sala; Giudici, Moleri, Bobb, Maffei; Negro, Strambelli; Fall.