LECCO – Dopo la splendida stagione calcistica conclusasi con la vittoria dei playoff e la conseguente promozione in Serie B dopo ben cinquant’anni dall’ultima volta, la Calcio Lecco 1912 è stata ricevuta nella giornata di oggi dal sindaco Mauro Gattinoni nella sala consiliare del Comune di Lecco.

Durante l’incontro, al quale erano presenti anche l’assessore all’Istruzione e allo Sport Emanuele Torri e il presidente del consiglio comunale di Lecco Roberto Nigriello, si è celebrato lo splendido successo sportivo dei ragazzi di mister Foschi e l’ottimo lavoro svolto da tutta la società, rappresentata dall’amministratore delegato e proprietario Paolo Leonardo Di Nunno e dal direttore generale Maiolo.

A margine dell’incontro, c’è stato modo anche di confrontarsi per porre le basi in vista dell’incombente stagione di Serie B con la speranza di poter mettere a norma lo stadio di Lecco. Emergono alcuni aspetti rilevanti: l’iscrizione al campionato di B è stata perfezionata (Di Nunno ha indicato come prima alternativa al Rigamonti-Ceppi l’Euganeo di Padova), lo stesso patron bluceleste si farà carico dei lavori necessari alla struttura sportiva mentre sarà l’amministrazione comunale a occuparsi degli aspetti legati alla sicurezza e viabilità intorno allo storico stadio cittadino.

RedSpo