LECCO – Dopo lo straripante campionato vinto, si continua a lavorare nella sezione femminile della Calcio Lecco 1912, che ha comunicato l’inizio degli allenamenti aperti a tutte le ragazze nate tra il 2010 e il 2006.

Le sessioni si svolgeranno al centro sportivo comunale “Al Bione” di Lecco per due settimane consecutive e saranno: lunedì dalle 18 alle 19:30 e mercoledì dalle 19:30 alle 21.

Per qualsiasi informazione contattare il responsabile Giovanni Dossi per telefono al 329 1183892 o via mail all’indirizzo dossigiovanni@gmail.com .