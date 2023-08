LECCO – Cresce l’attesa per prima partita della Calcio Lecco 1912 dopo il sudatissimo ritorno in Serie B. Il match d’esordio sarà “casalingo”, per così dire: i lariani infatti ospiteranno allo stadio “Euganeo” di Padova il Catanzaro.

La società ha messo in chiaro come verrà gestita la vendita dei biglietti per tutti i tifosi blucelesti pronti a seguire i lariani anche a oltre 200 km di distanza. In particolare, i possessori dell’abbonamento per la stagione 23/24 possono richiedere il biglietto gratuito, mostrando la ricevuta dell’abbonamento al Shamrock Irish Pub in via Giuseppe Parini 5 (Lecco), da lunedì a venerdì dalle 17:30 all’1:00; sabato e domenica dalle 12:00 all’1:00.

In alternativa, i tagliandi potranno essere acquistati su Vivaticket o al locale sopraindicato nelle stesse fasce orarie.

I prezzi: Settore curva nord ospiti 15 euro; settore poltrone premium 25 euro; Settore poltrone bianco scudato 25 euro; Settore vecchie glorie 25 euro; Settore tribuna ovest intera 20 euro; Settore curva ovest nord (curva Lecco) 15 euro.