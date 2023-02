LECCO – Un solo punto in due partite per Lecco e Albinoleffe, chiamate a ritrovare la vittoria dopo un gennaio non esaltante. Squadre in campo con uno speculare 3-5-2, con Foschi che rinuncia alla tentazione di gettare nella mischia dal primo minuto Christian Bunino, il rinforzo in attacco tanto voluto per completare la rosa. In panca anche Bianconi, acquisto last minute della società lariana.

La prima fase di gioco scorre macchinosamente, con la partita concentrata a centrocampo. Una sola nota sul taccuino dell’arbitro, che è il giallo per simulazione sventolato a Manconi. Per la prima (e unica) conclusione in porta dobbiamo aspettare la mezz’ora, quando Buso prova a sorprendere Offredi dalla distanza, ma il tentativo è debole. È solo una scintilla, perchè la noia regna anche nella restante parte della frazione, che termina 0-0.

Ripresa decisamente più animata, che si apre con Galli costretto ad uscire per un brutto fallo di Doumbia; al suo posto Zuccon. Al 56° rosso diretto verso la panchina bluceleste, rivolto al vice allenatore Andrea Malgrati, reo di aver protestato troppo per un presunto tocco di mano nell’area dell’Albinoleffe. Cinque minuti più tardi si sblocca il risultato: Latki anticipa tutti e col destro gira in porta una punizione di Giudici, portando avanti i padroni di casa. Il vantaggio lecchese dura pochissimo, perchè al 67° il neoentrato Cocco trova la traiettoria perfetta per pareggiare i conti direttamente da calcio di punizione. Al 70° esordio per Bunino, che prende il posto di Pinzauti (ammonito). La partita si innervosisce e piovono gialli anche per Celjak, Buso e Giorgione. All’85° l’episodio chiave: Zoma stende Giudici in area ed è calcio di rigore per il Lecco. Dal dischetto Ilari non sbaglia e riporta avanti i suoi, firmando il gol del definitivo 2-1 che regala tre punti d’oro ai blucelesti.

LECCO – ALBINOLEFFE 2-1 (Primo tempo 0-0)

LECCO (3-5-2) Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici, Lakti, Galli (dal 51° Zuccon), Ilari, Zambataro (dall’82° Lepore); Buso (dall’82° Tordini), Pinzauti (dal 70° Bunino). All. Luciano Foschi

ALBINOLEFFE (3-5-2) Offredi; Miculi, Milesi (dall’82° Gelli), Borghini; Gusu, Doumbia (dal 61° Giorgione), Brentan (dall’88° Rosso), Piccoli, Frosinini (dal 61° Cocco); Manconi, Zoma. All. Giuseppe Biava.