LECCO – Si torna a parlare di calciomercato per la Calcio Lecco 1912, che, all’indomani della lieta sentenza del TAR, annuncia il prolungamento del contratto di Riccardo Melgrati fino al 30 giugno 2025.

Melgrati è un portiere classe 1994 cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Nei suoi primi anni di carriera ha vestito le maglie di Cesena, Como, Sudtirol e Pro Vercelli per poi passare anche da Prato, Arezzo, Siena, Imolese e Pontedera, con una parentesi in Spagna al AE Prat. Ha disputato 198 partite in carriera mantenendo la porta inviolata in 66 occasioni.

“Siamo felici di averti ancora con noi per queste stagioni Ricky, non vediamo l’ora di rivederti con la maglia bluceleste” commentano i dirigenti.