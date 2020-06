LECCO – Si lavora già per la preparazione della prossima stagione in casa Calcio Lecco 1912, che ha organizzato una conferenza stampa per gettare le basi sul futuro. È stata l’occasione per festeggiare il rinnovo contrattuale di mister Gaetano D’Agostino e presentare ufficialmente ai lecchesi il nuovo DS Domenico Fracchiolla.

A fare gli onori di casa sono stati il presidente Cristian Paolo Di Nunno e il direttore generale Angelo Maiolo, che ha così commentato: “Un grazie va a Francesco Filucchi per il lavoro svolto con noi in questi mesi, ma il calcio è sempre in continua evoluzione e al suo posto ci sarà Fracchiolla. Non è un segreto che Domenico dava già una mano per il Lecco, svolgendo il ruolo di consulente di mercato”.

Il DG prosegue con un messaggio per la piazza: “I nostri tifosi sono unici perché ci hanno dato una mano a raggiungere il traguardo. Non vanno dimenticati nemmeno i calciatori, che sono gli attori veri di tutto questo e che insieme a mister D’Agostino sono riusciti a conquistare la salvezza. Sono molto felice per la riconferma di Gaetano, che da ottobre ha ricostruito uno spogliatoio in difficoltà”.

Al presidente Di Nunno vengono chiesti gli obiettivi della stagione: “Vogliamo divertirci e far divertire i nostri tifosi. Con il mister si era già visto un bel gioco e non abbiamo degli obiettivi specifici”.

Mister D’Agostino non nasconde la gioia per la permanenza e rilancia il suo amore per Lecco: “Rimanere per me era l’obiettivo primario, perché c’è tanta voglia di far bene e si vede un potenziale enorme. Adesso tocca a noi costruire una squadra che non faccia soffrire e che soddisfi la fame di vittoria della piazza, non vedo l’ora di riprendere. Ai giocatori diremo quanto è importante venire a giocare per questa maglia. Abbiamo delle idee chiare, ma sarà un mercato atipico e molto lungo. Ora posso scegliere i giocatori in base al modulo che voglio usare, al contrario di quando ero arrivato in corsa, dove ho dovuto procedere con gradi. Ma non voglio soffermarmi solo sul modulo, ma voglio giocatori che siano capaci di adattarsi nel minor tempo possibile”.

Infine, arriva anche il momento di Domenico Fracchiolla, alla sua prima intervista da dirigente bluceleste: “Sicuramente sarà un mercato diverso. È ancora difficile parlarne perché non sappiamo il regolamento relativo all’obbligo dei giovani. Vorremmo creare un mix dove inserire un under in un contesto importante, dove può essere aiutato dagli over. Ci stiamo guardando intorno e valutare ogni dettaglio per capire le potenzialità gironi per gironi. Lecco è una piazza importante e ci vuole gente pronta, quindi andremo sicuramente a valutare questi aspetti. Poi valutiamo anche l’uomo, perché il gruppo parte anche da lì senza spendere cifre folli“.

Il neo-DS ribadisce la solidità della Famiglia Di Nunno: “La voglia della proprietà è quella di essere ambiziosi e di essere un punto di riferimento sul territorio, specie anche per i giovani. Vogliamo investire molto sul settore giovanile, perché una squadra di Serie C deve puntare anche su questo. Vedere i propri giovani che esordiscono è un grande punto di riferimento. Noi proveremo a lasciare una traccia in questa società e dare un segnale importante su tutto il territorio. Il patron mi ha detto: “Io voglio che quando le squadre avversarie ospiteranno il Lecco, lo dovranno temere” e questo sarà il nostro primo obiettivo”.