Poco prima della mezzora Marotta per Azzi che schiaccia troppo il tiro e permette a La Rosa di deviare in angolo. Al 35′ sinistro insidioso di Pennington che si spegne alto tre minuti e c’è una giocata straordinaria di Iocolano in area di rigore dell’Olbia, La Rosa salva e allontana. Al 40′ Occasione per l’Olbia: Pennington supera Capoferri e da ottima posizione spara alto. Gli ospiti chiedono un tocco di Pissardo, che l’arbitro non concede. Smorzato il destro di Mastroianni al 42′ dentro l’area piccola, infine diagonale velenoso di Udoh che si spegne di poco a lato.

Ripresa: dopo 10′ Pissardo chiama l’attenzione della panchina dopo un rinvio. Sanitari in campo, deve entrare Borsellini, chiamato al 63′ a parare sulla punizione rasoterra di Emerson. Poco dopo tracciante di Iocolano per Mastroianni dopo uno stop mozzafiato, Tornaghi esce e blocca.

Al 67′ Destro a giro di Iocolano, Tornaghi allontana con il pugno in tuffo, palla ad Azzi che con il mancino spara alto. Subito dopo salvataggio miracoloso di Capoferri sulla linea: Udoh mette a sedere Borsellini e tira in porta. L’arbitro poi ferma per posizione di fuorigioco. Ma il gol è nell’aria e arriva al 71′: Cocco con il piattone destro insacca alle spalle di Borsellini.

Sei minuti e il Lecco pareggia: da calcio d’angolo Celjak colpisce di testa e impatta il match. All’81’ Destro di Azzi troppo centrale per impensierire Tornaghi, poi a poco dalla fine sinistro debole di Gagliano bloccato da Borsellini. 5 minuti di recupero, tempo solo per la punizione alta di Iocolano che colpisce male, quindi i tre fischi dell’arbitro che sanciscono l’1-2 finale.

Più tardi tabellino e ulteriori aggiornamenti sulla partita del Lecco.