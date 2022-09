LECCO – Anticipo pomeridiano del sabato per il Lecco che ospita la Pergolettese, ex squadra di mister Tacchinardi. I blucelesti impiegano poco più di un’ora a sbloccare il risultato, quando al 61′ segna il capitano Luca Giudici.(in copertina).

In precedenza un buon primo tempo con diverse conclusioni del Lecco che con Eusepi, Pinzauti e Zambataro provano più volte a portare in vantaggio i padroni di casa.

Dopo il vantaggio, il Lecco controlla. La girandola di sostituzioni da una parte e dall’altra non porta a molto, ma proprio alla fine del recupero, 5 minuti dopo il 90′ è Zambataro a suggellare un ottimo, classico 2-0.

Bene i blucelesti, specie nella ripresa.

RedSpo