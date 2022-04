LECCO – Il patron della Calcio Lecco Paolo Di Nunno sta decisamente meglio e questa mattina ha raggiunto i ragazzi sul campo di allenamento per sostenerli in vista del primo turno di Playoff contro la Pro Patria (domenica alle 14.30). Un entusiasmo che ha coinvolto tutta la squadra, iniziando dal mister Luciano De Paola che non fa giri di parole: “Sono carico, vorrei scendere in campo anche io“.

Basterebbe un pareggio ai blucelesti per andare al secondo turno. C’è ottimismo dunque, supportato anche dalle statistiche, con Ganz che oltre a essere in perfetta forma può vantare cinque reti in sei partecipazioni alla fase finale. Restando in tema di giocatori, domani in attacco lo affiancherà Nepi mentre per per il resto della formazione il mister ha scelto l’esperienza, anche per sopperire alle assenze di Giudici e Nesta sugli esterni.

“I ragazzi sono preparati e concentrati – rassicura il tecnico – e la presenza del patron ci ha dato ulteriori motivazioni. Lui non ha voglia di mollare; a noi, dopo avergli regalato la salvezza con dodici giornate di anticipo e i Playoff, spetta dargli quest’ultima soddisfazione. Passare il turno è possibile, non ci importa se la Pro Patria è forte almeno tanto quanto noi”.