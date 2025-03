CALCIO LECCO: PUNTI PESANTI IN PALIO OGGI CON LA PERGOLETTESE

LECCO – Altra sfida delicatissima per la Calcio Lecco, che quest’oggi scenderà in campo contro la Pergolettese, squadra che in classifica precede i blucelesti di soli due punti. Una vittoria sarebbe importantissima per la formazione lariana, che non ottiene i tre punti lontano dal Rigamonti-Ceppi da tantissimo tempo.

A fare il punto della situazione ci pensa mister Valente: “Questa settimana i ragazzi hanno aumentato il lavoro fatto, abbiamo richiesto qualcosina in più di intensità e volume. Abbiamo lavorato su alcuni principi di gioco e devo dire che stanno reagendo bene anche se gli allenamenti sono tosti. La difesa in questo momento è un po’ il nostro tallone d’Achille, soprattutto per i numeri visti gli acciacchi”. Infatti non sarà disponibile Marrone, mentre rientra nella lista dei convocati Battistini.

“La Pergolettese è una squadra tosta, ha un’idea chiara su come vuole giocare con la palla e in casa con il loro pubblico sono ancora più intensi – continua Valente -. Noi dobbiamo metterci veramente dal primo secondo aggressività e cattiveria, dobbiamo andare a fare una battaglia per 100 minuti”.

Due dritte anche sulla possibile formazione: “Tutti i nostri attaccanti si fanno vedere, anche in fase di non possesso, col pressing. Chiaro che per questo motivo i tre davanti sono i primi ad essere cambiati, così come i quinti del centrocampo. In questo momento ho un’idea, ma vediamo in rifinitura come va. Zanellato non fa 90 minuti da tanto, si sta allenando da due settimane, ovvio che con la sua tecnica e la sua visione del gioco ci fa bene, ma ha bisogno di tempo per prendere ritmo. In questo momento tanti giocatori a centrocampo stanno spingendo, tutti hanno la possibilità di farsi vedere.

“Approccio sbagliato con la Pro Patria? Non direi, secondo me eravamo troppo in tensione, troppo nervosi. Dopo il gol siamo andati meglio. La voglia di far bene deve esserci dal primo secondo. Logico parlare della vittoria in trasferta quando manca da così tanto, noi cercheremo di andare a giocare per i tre punti, per riprenderli in classifica” continua il mister. .

E sul Lecco dei sogni: “La mia idea è di essere una squadra molto intensa, sempre alla ricerca della palla. Quando si ha la palla dobbiamo cercare delle soluzioni in base a come sono le caratteristiche dell’avversario. A volte serve il gioco veloce, a volte la pazienza. È difficile allenare la fase con la palla, ci vuole tempo. Da fuori anche i tifosi si aspettano che si vada sempre in avanti, ma a volte bisogna preparare l’azione. A me piace avere la palla a terra oppure attaccare la profondità se l’avversario sta alto. Io voglio una squadra intensa fino al triplice fischio. L’obiettivo è sempre avere la palla”.

“Calendario difficile? Abbiamo iniziato un percorso, ogni partita deve darci la consapevolezza di avere un’idea comune: il quinto di destra deve sapere cosa fa il mediano e viceversa. è un crescendo che dura ancora 10 partite, indipendentemente da contro chi giochiamo” conclude Valente.