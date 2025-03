CALCIO LECCO: “RE LEON” SIPOS REGALA I TRE PUNTI. 1-0 SULLA GIANA ERMINIO

LECCO – Monday night al Rigamonti-Ceppi, con 3050 spettatori a gremire gli spalti in occasione del match tra Calcio Lecco e Giana Erminio. La squadra di Valente cerca i tre punti dopo una lunga striscia di pareggi, ma dall’altra parte si trova una formazione in piena lotta per la zona playoff.

Partono forte gli ospiti, che già al primo minuto di gioco sfiorano il vantaggio con Caferri, che ci prova di testa trovando la risposta di Furlan. Il portiere di casa protagonista anche al 13′, quando respinge il tentativo di Stuckler. Ma alla prima azione pericolosa, sono i blucelesti a trovare la via del gol: al 21′ è sempre bomber Sipos, si gira in area e col sinistro batte Mangiapoco. La rete galvanizza i lecchesi, che iniziano a farsi vedere con più costanza nell’area ospite: occasioni per Galeandro e Sipos, senza fortuna. Al 45′ si va al riposo sull’1-0.

La ripresa si apre con un ritmo spezzettato da tante interruzioni. Al 58′ si ripete il duello tra Stuckler e Furlan, ancora una volta vinto dall’estremo difensore bluceleste. La Giana prova a spingere, ma fatica a creare grandi pericoli per la difesa lariana. Anzi, nel finale sono i lecchesi a sfiorare il raddoppio: prima Sene calcia a lato di poco, poi Sipos si vede negare la doppietta in un paio di occasione, infine Marino sfiora il palo a pochi secondi dal 90′. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio decreta la vittoria per il Lecco, che ritrova tre punti d’oro per la classifica.

CALCIO LECCO – GIANA ERMINIO 1-0

Primo tempo 1-0

Marcatori: Sipos (L)

LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Marrone, Kritta; Anderson (1′ st Di Dio), Frigerio (34′ st Kristoffersen), Zanellato (25 st Di Gesù), Marino, Cavallini (16 st Anastasini); Galeandro (34′ st Sene), Sipos. All.: Valente

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco; Previtali (35′ st Avinci), Ferri, Alborghetti; Caferri, Nichetti, Marotta (40′ st Renda), DeMaria; Capelli (18′ st Lamesta) Stuckler, Tirelli (40′ st Bassanini). All.: Chiappella Mangiapoco

ARBITRO: Burlando di Genova