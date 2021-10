LECCO – Questa sera al Rigamonti-Ceppi la classica tra Lecco e Renate, altra grande sfida per i blucelesti che già hanno dimostrato il loro valore contro FeralpiSalò e Padova. Alle 21 in campo mister Mauro Zironelli non potrà contare su Tordini, “il più in forma là davanti”, ha commentato, ma avrà in Ganz l’arma in più.

Zironelli sa che non sarà facile: “Renate ha fatto un netto cambio di marcia dopo quello in panchina e ha ripreso a correre come lo scorso anno. Servirà da parte nostra aggressività e ordine, tecnica e precisione. Non facile. Incontrarli ci permetterà di capire a che punto siamo nella nostra crescita”.

Indisponibili, oltre a Tordini, anche Purro, Sparandeo e Morosini, che prosegue nel recupero; Tra i convocati si rivede Battistini.