LECCO – Come da comunicazione della Lega Pro, la gara Lecco–Pro Vercelli prevista per mercoledì 12 gennaio alle 18 è stata posticipata a mercoledì 19 gennaio, alla stessa ora.

Inoltre tutte le gare della 3ª giornata di ritorno della Serie C 2021-2022 inizialmente programmate per il 16 gennaio 2022, sono state posticipate al 23 febbraio 2022 considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Quindi Lecco–Giana Erminio è ora in programma per mercoledì 23 febbraio 2022 alle 18.