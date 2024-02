CALCIO/LECCO SFORTUNATO, COSENZA SPIETATO: 1-3 AL “RIGAMONTI-CEPPI”

LECCO – Esordio tra le mura amiche del “Rigamonti-Ceppi” per il nuovo tecnico della Calcio Lecco, Alfredo Aglietti. I blucelesti, infatti, nella 25ª giornata di Serie B ospitano il Cosenza, alla caccia dei tre punti per rilanciarsi nella lotta salvezza. Aglietti riparte dall’ossatura del Lecco di Bonazzoli e Malgrati, con la difesa a quattro e il tridente Crociata, Novakovich e Salcedo.

I lariani entrano in campo con il piglio giusto e si rendono subito pericolosi sugli sviluppi di un corner, con i colpi di Frigerio e Ionita respinti dalla difesa. Tuttavia, passano solo quattro minuti dal fischio d’inizio e i calabresi passano in vantaggio: Forte in profondità per Tutino, che davanti a Saracco non sbaglia e, dopo un consulto VAR per la posizione di partenza, esulta per il gol dell’1-0. La risposta del Lecco è blanda, mentre gli ospiti prendono fiducia e nei minuti confezionano una serie di palle pericolose. Ci provano, in ordine, Mazzocchi, l’ex Zuccon e Frabotta, ma tutte le conclusioni non trovano lo specchio della porta.

Al 28′ ottima chance per i blucelesti, con Ionita che “cicca” il pallone su un assist perfetto di Guglielmotti. Il Lecco alza il ritmo e si rende pericoloso con tre calci d’angolo: nel primo la palla danza sulla linea senza che nessuno riesca a deviarla in rete. Sempre dalla bandierina ci prova Capradossi, ma la conclusione è centrale. Infine, stacco di Ierardi e respinta di Mazzocchi a portiere battuto. Nel migliore momento dei lecchesi, in pieno recupero, ecco la beffa: Guglielmotti trattiene Forte in area e per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Tutino non sbaglia siglando il gol della doppietta e del 2-0 con cui si va al riposo.

La ripresa si apre con Buso e Parigini al posto di Salcedo e Frigerio. Proprio il classe ’99 e Ionita provano a suonare la carica con due conclusioni fuori bersaglio, ma è ancora una volta il Cosenza a trovare la via del gol: al 54′ Frabotta a centro area chiude l’azione calciando la palla per la terza volta alle spalle di Saracco. Parziale duro e immeritato per il Lecco, che però non getta la spugna e al 61′ accorcia le distanze: corner di Lepore e autogol di Venturi nel tentativo di anticipare Novakovich.

Il Cosenza riesce nell’obiettivo di abbassare i ritmi e i padroni di casa faticano a farsi vedere in avanti. Al 76′ occasione incredibile sui piedi di Buso, che, dopo una respinta di Micai sul tiro di Lepore, calcia clamorosamente a lato da pochi passi.

Fino al 94′ il parziale non cambia più. Esordio amaro per Aglietti: i blucelesti hanno messo in campo una prestazione sufficiente, ma qualche sbavatura difensiva e la poca freddezza sotto porta hanno compromesso il risultato e, di conseguenza, la classifica.

LECCO – COSENZA 1-3

Primo tempo: 0-2

Marcatori: Tutino (C), Tutino (C), Frabotta (C), Autogol Venturi (L)

LECCO (4-3-1-2) Saracco; Guglielmotti, Ierardi, Capradossi, Lepore; Ionita (dal 75′ Inglese), Galli (dal 62′ Degli Innocenti), Frigerio (dal 46′ Parigini); Crociata (dal 62′ Sersanti); Novakovich, Salcedo (dal 46′ Buso). All.: Aglietti

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi (dal 78′ Cimino), Camporese, Venturi, Frabotta; Praszelik (dall’81’ Viviani), Zuccon (dal 78′ Voca); Canotto (dal 65′ Florenzi), Mazzocchi, Tutino (dall’81’ Crespi); Forte. All.: Caserta

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto

G.G.