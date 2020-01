LECCO – Alle 18.30 blucelesti in campo per affrontare l’Arezzo nella gara valida come recupero della 20ª giornata di Serie C. Mister D’Agostino dovrà trovare il giusto equilibrio tra entusiasmo e concentrazione per affrontare i toscani che, seppur reduci da una sconfitta, sanno essere micidiali in fase d’attacco. In attesa del recupero di Moleri sono pronti Bolzoni e Bobb.

La probabile formazione (3-4-2-1): Safarikas; Milillo, Malgrati, Merli Sala; Procopio, Bobb, Bolzoni, Carissoni; D’Anna, Strambelli; Capogna.