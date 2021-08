LECCO – Dal classico “1” del portiere Pissardo al 34 di Ciancio, passando per la casacca col 4 dell’attesissimo rientro di Galli e la 17 di Iocolano: ecco i numeri di maglia ufficiali per la stagione 2021-22 della Calcio Lecco in Lega Pro – presentati quest’oggi.

Sotto, la tabella per “familiarizzare” con nomi e appunto numeri dei nostri al Rigamonti-Ceppi e in trasferta: