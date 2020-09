LECCO – Dopo l’esito negativo dei tamponi effettuati al gruppo squadra, secondo i protocolli sanitari in vigore, tutto pronto per l’amichevole tra Lugano e Lecco in programma per il tardo pomeriggio di oggi, venerdì 4 settembre.

Il match si svolgerà in trasferta allo Stadio di Cornaredo a Lugano, con il calcio di inizio fissato alle 18, rigorosamente a porte chiuse.