LECCO – Altra trasferta in terra toscana per la Calcio Lecco 1912, che questa volta va a far visita al Pontedera in provincia di Pisa. Dopo il passo falso in casa contro il Renate, i blucelesti vogliono replicare la prestazione offerta contro la Carrarese e ritrovare il sorriso.

Mister D’Agostino è consapevole della dura sfida che lo aspetta e presenta così il match contro il Pontedera: “Sarà una partita tosta, anche perché sarà da valutare il fattore meteo, che può rendere molto pesante il loro campo in sintetico. Probabilmente si giocherà sulle seconde palle e noi dovremo avere la forza di avere la gamba per arrivare in anticipo. Attaccheranno numerosi, con grande entusiasmo, ma dovremo essere bravi a ritagliarci il giusto spazio. Stiamo bene, abbiamo svolto una settimana tipo di allenamento e quindi siamo pronti. Sconfitta con il Renate? Non dobbiamo abbatterci perché è stata una partita dove i ragazzi non meritavano di perdere e dove abbiamo pagato caro delle distrazioni”.

Riguardo ai convocati D’Agostino deve rinunciare ai febbricitanti Bacci e Bastrini, oltre a Migliorini che continua sempre il suo percorso di recupero. Ecco la lista completa dei disponibili: