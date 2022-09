LECCO – Esordio in panchina per il nuovo mister della Calcio Lecco 1912 Luciano Foschi, chiamato a riaccendere l’entusiasmo svanito dopo le ultime settimane sottotono della gestione Tacchinardi. Al Rigamonti-Ceppi ospite il Mantova.

Tra gli spalti singolare la presenza di un vasto gruppo di tifosi inglesi, reduci probabilmente dalla fallimentare trasferta di ieri della loro nazionale a San Siro contro gli azzurri di Roberto Mancini.

Partono meglio i blucelesti, con Battistini che all’11° calcia al volo dopo un corner ma non trova lo specchio della porta. Due minuti più tardi bell’azione di Giudici, ma il suo cross basso attraversa tutta l’area di rigore senza trovare alcuna deviazione. Al 20° Silvestro scalda i guantoni di Melgrati, bravo a deviare in corner il tentativo del centrocampista avversario. Il Mantova alza i giri del motore e al 24° sfiora il vantaggio: De Francesco prova a sfruttare la frittata difensiva di Zuccon e Melgrati, ma Zambataro capisce tutto e salva il pallone sulla linea di porta. Lo stesso Zambataro protagonista due minuti più tardi, quando da un calcio d’angolo sulla destra mette un cross perfetto per l’accorrente Battistini, che salta più in alto di tutti e porta avanti i lariani. Sul finale di tempo ci riprova il Mantova, ma l’estremo difensore lecchese si fa trovare pronto sul tiro da fuori area di Gerbaudo.

La ripresa si apre con un paio di tentativi degli ospiti, ma è il Lecco a trovare nuovamente la via del gol: ancora una volta l’azione parte da un corner, questa volta battuto da Zuccon, che trova la deviazione vincente di Celjak per il 2-0 lecchese. Al 75° Enrici sfonda sulla fascia e mette un pallone invitante in mezzo, solo sfiorato da Eusepi. Cinque minuti più tardi Guccione prova a riaprire il match con un tiro ancora una volta respinto da Melgrati. Il Mantova si sbilancia ed ecco che all’86° i padroni di casa ne approfittano e mettono la ciliegina sulla torta: cross dalla destra di Rossi e mancino perfetto di Lepore che vale il tris bluceleste. 3-0 e tre punti, giornata d’oro per la Calcio Lecco 1912 per la gioia dei tifosi e del nuovo allenatore.

LECCO – MANTOVA 3-0 (Primo tempo 1-0)

Marcatori: Battistini, Celjak, Lepore

LECCO (4-4-2) Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici (dall’81° Rossi), Maldonado (dall’81° Galli), Lakti, Zuccon (dal 72° Girelli), Zambataro (dal 67° Lepore); Pinzauti, Eusepi. All: Luciano Foschi.

MANTOVA (3-5-2) Chiorra; Matteucci, Iotti, Ceresoli; Messori (dal 74° Pinton), Gerbaudo, De Francesco (dal 68° Pierobon), Procaccio (dal 58° Guccione), Silvestro; Yeboah (dal 58° Paudice), Mensah. All: Nicola Corrent.