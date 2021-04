VERCELLI – Tre reti ma non una gara facile per il Lecco nell’infrasettimanale sul campo della Pro Vercelli. La vittoria porta i blucelesti, quarti in classifica, a una sola lunghezza dal Renate e proprio dai piemontesi, che hanno però una partita in meno.

LA CRONACA

La gara non ha ancora ingranato che subito il Lecco si porta in vantaggio, è il 7′ e a firmare la rete Celjak in un colpo di testa fotocopia del gol segnato contro Olbia. Tre minuti dopo un’altra tegola per i padroni di casa col grave infortunio di Mezzoni: distorsione al ginocchio, al suo posto entra Clemente. Al 19′ rigore per la Pro Vercelli, dal dischetto Rolando non sbaglia. Prima dell’intervallo ancora due emozioni su punizione, una per parte, di Emmanuello, fuori misura, e di Iocolano, respinta da Saro.

Nella ripresa al 56′ un bel filtrante di Masini per Iocolano che sbaglia lo stop e sciupa una potenziale occasione di due contro uno. Sempre Iocolano due minuti dopo sfiora il palo e un minuto dopo Borsellini salva su rasoterra di Clemente. Al 75′ Celjak illude: segna ma l’arbitro fischia un fallo in area a Merli Sala, e per proteste sventola il giallo a Capogna. La pressione dei blucelesti prosegue e tre minuti dopo arriva il vantaggio. Secondo rigore della partita, Iocolano trasforma ed è 1-2. Nei quattro minuti di recupero Saro sbaglia un rinvio, Mastroianni è lesto e appoggia in rete per l’1-3 su cui termina la gara.

PRO VERCELLI – LECCO 1-3

Celjak (L) al 7′; Rolando (PV) al 19′ su rigore; Iocolano (L) al 79′; Mastroianni (L) al 90’+2