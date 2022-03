LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica che per la gara di campionato Lecco-Trento in programma il 26 marzo alle 17:30 allo Stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, è stata attivata una “promo studenti” che offre l’opportunità a tutti gli universitari (muniti di tesserino universitario) e agli studenti Under 18-Under 15 di poter accedere allo stadio con prezzi agevolati.

Per tutti gli Under 14 inoltre ci sarà ingresso gratuito solo ed esclusivamente nel settore distinti, purché accompagnati da un maggiorenne che pagherà l’ingresso di 5 euro (ogni accompagnatore potrà portare al massimo due ragazzi/e).

I biglietti a 5 euro per gli studenti e gli accompagnatori si potranno acquistare esclusivamente in segreteria dello stadio Rigamonti-Ceppi, via Don Giuseppe Pozzi 6, da martedì a venerdì dalle 10:30 alle 12 e dalle 15 alle 18; sabato mattina 10:30-12 e alle biglietterie dello stadio a partire dalle 16.