LECCO – C’è la storia, questo pomeriggio al Rigamonti-Ceppi, con la sfida tra due società che hanno conosciuto la massima serie visto che ad affrontare il Lecco c’è la gloriosa Triestina.

Privi del grandissimo Iocolano (recentemente ceduto alla Juventus U23) e degli infortunati Tordini e Galli, i blucelesti di De Paola si affidano in attacco a Ganz junior .

La cronaca: dopo un avvio sufficientemente equilibrato ma con il Lecco all’attacco, sblocca la partita l’autorete dell’alabardato Volta, autore di un tocco decisivo nella propria porta a “correggere” un diagonale scoccato da Petrovic. 1-0 per i padroni di casa.

Prima della fine della frazione da segnalare nel recupero l’entrata in campo di Nesta a rimpiazzare l’infortunato Zambataro,

La ripresa si apre con diverse occasioni da una parte e dall’altra e gli ospiti decisi a riagguantare la parità. Ma invece è il Lecco a raddoppiare con l’attesissimo Ganz che al 62′ inzucca di testa su traversone dalla destra di Celjak al termine di una bella (e lunga) manovra.

Al 68′ esce proprio l’attaccante bluceleste che lascia spazio a Buso; fuori anche Kraja (al suo posto Lora).

Il Lecco non vince da 44 anni in casa contro la Triestina ma negli ultimi minuti del match sembra avvicinarsi l’impresa. Al 48′ espulso Reda (entrato per Petrovic) per una gomitata.

E dopo 5′ il sogno si materializza: vittoria per De Paola e i suoi, blucelesti che respirano e colgono 3 punti importantissimi.

RedSpo

LECCO-TRIESTINA 2-0

Primo tempo 1-0

MARCATORI: Volta (TS) autogol 31′ pt, Ganz (LC) 17′ st

ARBITRO: Sig. Catanoso della Sezione AIA di Reggio Calabria

SPETTATORI 775 totali: 447 paganti più 328 abbonati