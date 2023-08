LECCO – Domenico Fracchiolla sempre più vicino al ritorno in bluceleste. L’ex direttore sportivo della Calcio Lecco ha infatti ufficialmente rescisso il contratto con la Virtus Francavilla, squadra con cui era legato fino a poche ore fa: un ulteriore indizio che confermerebbe le voci che spingono verso un gradito ritorno del 39enne, pronto ad occupare il posto di DS ancora vacante, ma quantomai necessario in vista della prossima stagione.

“Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con il Direttore Generale Domenico Fracchiolla – scrive il club pugliese -. La società ringrazia il direttore per il lavoro svolto e gli augura un grosso in bocca al lupo per il futuro”.