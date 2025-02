CALCIO LECCO/ULTIMI BOTTI: VIA CELJAK E GALLI, ECCO ZANELLATO (EX MILAN)

LECCO – Ultimo giorno di mercato turbolento in casa Calcio Lecco, con alcuni dolorosi addii e un nome nuovo per il centrocampo bluceleste. Insomma, per dirla alla lecchese: che rebelot!

Intanto ancora aperte le trattative per il nuovo allenatore, anche se la società stessa ha chiuso definitivamente le porte al ritorno di Francesco Baldini, che, così come i membri del suo staff (Mularoni, Bertaccini, Gemignani e Claiton), ha risolto unilateralmente il contratto che lo legava alla Calcio Lecco 1912.

Sul fronte partenti, salutano la città del Manzoni due eroi della promozione: si tratta di Vedran Celjak e Giorno Galli. Il primo, capitano bluceleste della storica stagione in B, ha raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto dopo quattro anni e mezzo trascorsi in bluceleste con oltre 150 presenze. Galli invece passa a titolo definitivo alla Lucchese 1905: 96 le sue presenza a Lecco in quattro anni e mezzo.

In prestito all’US Avellino invece l’attaccante Jan Zuberek, già di proprietà dell’Inter. arrivato sul Lario in estate.

L’ultimo botto in entrata è invece l’acquisito a titolo definitivo di Niccolò Zanellato, in arrivo dal Catania Football Club. Il centrocampista classe 1998 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha esordito in Prima Squadra nel 2017 giocando titolare nei preliminari di Europa League contro lo Shkendija, scendendo in campo anche a dicembre contro il Rijeka, sempre in Europa League.

Nel gennaio 2018 si trasferisce al Crotone, dove raccoglie 28 presenze in Serie A, segnando anche un gol. Con il club calabrese gioca anche in Serie B e in Serie C, con 99 presenze totali. In B veste anche la maglia della SPAL. Nel 2023 si trasferisce al Catania in Serie C, per poi tornare a Crotone in prestito nella seconda parte di stagione. Ha fatto parte dell’Under 20 e dell’Under 21 dell’Italia, con 7 presenze complessive in azzurro.

