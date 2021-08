LECCO – La Calcio Lecco ha ufficializzato l’ingaggio di Tommaso Morosini che diventa un nuovo giocatore bluceleste in prestito dal Monza.

Morosini è un centrocampista centrale classe 1991; è cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Inter e Albinoleffe per poi proseguire la sua carriera passando da diverse squadre, tra cui Prato, Catanzaro, Sudtirol, Monza e Feralpisalò, collezionando tante presenze in Serie C (quasi 150), e 17 in Serie B. Ha un ottimo fiuto del gol, avendo segnato 44 gol in carriera, ed ha anche accumulato 26 assist.