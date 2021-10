LECCO – Calcio Lecco in trasferta a Fiorenzuola domenica pomeriggio. Contro gli emiliani i ragazzi di mister Zironelli devono dimostrare di saper far bene anche lontano dalle mura amiche: forti di otto gol al Rigamonti-Ceppi infatti, fuori casa i blucelesti hanno segnato solo una rete.

Non meno motivati saranno i piacentini, reduci dall’amara sconfitta nel turno infrasettimanale all’Euganeo a causa di un rigore forse generoso assegnato al Padova nei minuti finali. Da questo parte la conferenza prepartita del tecnico lecchese: “Dico subito, e poi non ne parliamo più, che gli errori arbitrali ci stanno. Fanno parte del calcio. Lamentarsi non serve, in serie C non abbiamo la Var e confido nella serietà degli arbitri”.

Per quanto riguarda gli avversari, “il Fiorenzuola pratica un buon calcio propositivo, attaccano compatti e vincerà chi sbaglierà meno”. Ancora incerta la formazione. Oltre ai lungodegenti Purro, Sperandeo e Morosini, Zironelli si dice preoccupato per il centrocampo. “Valuteremo domenica mattina come stanno gli esterni, anche Giudici non sta bene”.