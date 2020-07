MILANO – Questa mattina nella sede Crl il consiglio direttivo del comitato regionale Figc Lnd ha posto alcuni punti fermi circa l’inizio della stagione sportiva 2020/2021 apertasi ufficialmente lo scorso 1 luglio. In particolare, dopo la corresponsione dei contributi Covid (502.000 euro il piano di contribuzione straordinario della Lombardia) sono state definite le modalità di iscrizione ai campionati 20/21.

Assodata la totale gratuità dei diritti di iscrizione, garantita congiuntamente dal contributo previsto dalla Lnd e dal contributo elargito dal Crl, e prevista la rateizzazione delle ulteriori spese di gestione, in attesa anche dei previsti ulteriori stanziamenti da parte della Figc in tema di costi di tesseramenti e assicurazioni, sono stati decisi i periodi di apertura delle iscrizioni al via il 23 luglio e scaglionate nelle settimane successive in base alle varie categorie.

Il Consiglio ha inoltre provveduto a delineare le date di inizio dei nuovi campionati, individuata nel 13 settembre 2020 per le manifestazioni di Coppa e nel 27 settembre per tutti i campionati regionali.

“Impostiamo l’attività per poter partire dalla metà di settembre – commenta il presidente del Crl Giuseppe Baretti – fermo restando che valuteremo ogni situazione sulla base dell’evoluzione delle condizioni sanitarie e in ossequio a tutti i provvedimenti che verranno emessi dalle autorità istituzionali in riferimento all’emergenza Covid. Per questo, e soprattutto sulla scorta dei numeri delle squadre che risulteranno alla chiusura delle iscrizioni, ci riserviamo di eventualmente adeguare i format stagionali facendo riferimento all’effettiva ripartenza dell’attività. Nel corso della prima settimana di agosto ci riuniremo di nuovo in Consiglio per le decisioni relative alla composizione dei campionati”.