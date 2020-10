LECCO – Poche ore alla sfida tra Lecco e Livorno, trasferta toscana per i ragazzi di Gaetano D’Agostino. Dopo la vittoria contro la Giana Erminio, i blucelesti vogliono iniziare al meglio la settimana che, passando per l’incontro con l’Alessandria, porterà al derby del Lario di domenica 11 ottobre.

Il Livorno l’anno scorso giocava in serie B ma il Lecco non ha motivo per avere paura e dovrà imporre il proprio gioco approfittando anche degli ultimi ingaggi conclusi dallo staff di via don Pozzi.

La probabile formazione (3-4-3): Bertinato; Merli Sala, Malgrati, Capoferri; Celjak, Marotta, Bolzoni, Purro; Iocolano, Mastroianni, Capogna.