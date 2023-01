MANTOVA – Trasferta amara per il Lecco di Luciano foschi che, privo di 4 effettivi tra squalifiche e l’importante infortunio di Battistini tornano in riva al Lario con un classico quanto pesante 2-0 firmato da Bocalon e Guccione – quest’ultimo su rigore. prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio in ricordo dell’ex presidente federale Carlo Tavecchio, scomparso ieri.

LA CRONACA

Bocalon, lo ricorderanno i lettori, era stato nel mirino del Lecco in campagna acquisti. Peccato non sia arrivato: ci saremmo risparmiati l’1-0 siglato dopo appena 5′ al ‘Martelli’, anche se parte del merito della rete va a Lepore che sbaglia su Gerbaudo. Quest’ultimo centra per il gran tiro di prima intenzione del bomber – con Pecorini che resta pressoché immobile.

Anche il raddoppio arriva nei primi minuti, stavolta della ripresa: ne bastano 8 dopo l’intervallo per vedere Guccione mettere la palla alle spalle di Melgrati, ancora con problemi nella retroguardia lecchese.

Niente da fare alla fine per un Lecco volonteroso ma in gravi difficoltà difensive. Ancora una volta male in trasferta, la vetta si allontana.

RedSpo

MANTOVA-LECCO 2-0

Primo tempo 1-0

MARCATORI Bocalon (MN) 5′ p.t., Guccione (MN) 8′ s.t. (rigore)

ARBITRO Sig. Luca De Angeli della sez. AIA di Milano

MANTOVA (433) Chiorra; Silvestro, Padella, Ghilardi, Ceresoli (1′ s.t. Darrel); Gerbaudo, Procaccio (22′ s.t. Yeboah), Pierobon (37′ s.t. Ejjaki); Guccione, Bocalon (28′ s.t. Fontana), Mensah (22′ s.t. Fazzi).

A disposizione Malaguti, Tosi, Matteucci, Iotti, Conti, Panizzi, Rodriguez.

All. Corrent.

LECCO (352) Melgrati; Celjak, Pecorini (13′ s.t. Giudici), Enrici; Lepore, Zuccon , Galli (32′ p.t. Scapuzzi), Ardizzone (26′ p.t. Girelli), Zambataro (13′ s.t. Martorelli); Tordini (1′ s.t. Buso), Mangni.

A disposizione Stucchi, Maffi, Lakti, Stanga, Cusumano.

All. Foschi.