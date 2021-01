LECCO – Arriva dall’Arezzo il primo rinforzo di gennaio per mister Gaetano D’Agostino. È Fabio Foglia, centrocampista centrale nato a Giulianova il 5 giugno 1989 e cresciuto nelle giovanili di Pescara e Piacenza.

Foglia esordisce tra i professionisti con la maglia della Sangiovannese in Serie C2. Dopo l’esperienza in terra toscana torna al Piacenza in C1. Successivamente si trasferisce al Teramo, alla Torres, poi alla Maceratese e infine all’Arezzo, dove gioca per quattro stagioni e mezzo, collezionando 163 presenze, 11 gol e 10 assist.

Ora, in prestito temporaneo, Foglia inizia la sua esperienza in bluceleste.