LECCO – Conferenza stampa di mister Luciano Foschi questa mattina, organizzata per festeggiare la promozione ma ovviamente incentrata sulla mancata iscrizione al campionato, notizia di pochi minuti fa.

“Ieri – racconta il mister – la proprietà ha lavorato tutto il giorno per mettere a posto tutte le cose e in serata era tutto ok. Magari qualcuno vuol gettare benzina sul fuoco per interessi personali ma noi sul campo abbiamo vinto e siamo andati in serie B e questo non ce lo toglie nessuno”.

“Ora ognuno dice la sua – prosegue -: chi lo stadio, chi il prefetto chi la questura. Come sempre succede nel nostro paese, nel 2023 non c’è bisogno di studiare per fare i giornalisti: basta aprire internet e scrivere quello che si vuole che di sicuro c’è qualcuno che ci crede”.

Nel frattempo, indipendentemente dal campionato in cui giocherà il Lecco, l’anno prossimo Luciano Foschi sarà ancora in panchina (venerdì la firma sul rinnovo). Scelta anche la sede del ritiro: sarà ad Arona sul Lago Maggiore.