LECCO – Il fine settimana piovoso non ha fermato l’attività di base del G.S. Aurora San Francesco settore calcio guidato dal responsabile Davide Bonanno. I Pulcini 2011 sono stati impegnati in un triangolare a Vercurago. La prima partita con la formazione di casa è stata vinta dai bambini dell’Aurora per 3-1. Tutti e dieci i bimbi disponibili hanno giocato i tre tempi da 10′. Discrete le giocate, con passaggi e buone verticalizzazioni che a questa età costituiscono un obbiettivo se si riesce a praticare un gioco di squadra. La seconda partita è stata giocata con la Luciano Manara perdendo per 4-2 sempre su tre tempi da 10′. Questa gara è stato un test di tutto rispetto ben giocato dai bambini in casacca rossa che hanno ceduto un po’ nel finale.

Bene anche i Pulcini 2010 in trasferta a Bellagio contro i pari età della Bellagina. Inizio faticoso sullo scivoloso sintetico dello stadio comunale contro una formazione ben organizzata e decisa che i piccoli bambini in divisa rossa sono riusciti comunque a superare con due ottimi gol vincendo la prima frazione. Nel secondo tempo sotto la pioggia battente i Pulcini dell’Aurora riuscivano ancora a fatica a vincere grazie soprattutto alle belle parate del proprio portiere. Nel terzo tempo la Bellagina parte forte per vincere almeno questa frazione ma sono ancora i fanciulli dell’Aurora ad aggiudicarsi la frazione. Risultato finale Bellagina – Aurora San Francesco 0-3.

Bella vittoria dei Pulcini 2009 a Cortenova per 2-1 dopo una gara che ha visto i bambini in casacca rossa prevalere nel primo e terzo tempo mentre quelli in giallo nella seconda frazione. Un piccolo omaggio è stato fatto dai calciatori dell’Aurora al loro amico Giovanni che si sta riprendendo da una malattia.

Primo e secondo tempo molto equilibrati per gli Esordienti Misti che incontravano in trasferta la Pol. Monte Marenzo con tante occasioni da entrambe le parti. Nel primo tempo sblocca Giordano ma subito dopo la gara viene riequilibrata con un bel tiro del centrocampista di casa. Passa ancora in vantaggio l’Aurora con un goal di Rayan. Nel secondo tempo gol di Amorino ed il Monte Marenzo recupera la frazione pareggiando ad un 1′ dalla fine. Nel terzo tempo i bambini in casacca rossa dominano il gioco vincendo per 0-2 con i goal di Monti ed ancora di Rayan chiudendo la gara sul 2-4.