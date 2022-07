LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica che l’amichevole Atalanta-Lecco, inizialmente prevista per mercoledì 20 luglio al Centro Sportivo “Bortolotti” di Zingonia (BG) alle 17, è stata annullata.

I blucelesti debutteranno dunque sabato 23 luglio contro il Sant’Angelo al Rigamonti-Ceppi, poi Brescia, Fiorenzuola, Varesina, Pro Vercelli, Sondrio e infine Fanfulla.

Sab 23/07 Lecco vs Sant’Angelo ore 18, Stadio Rigamonti-Ceppi (LECCO)

Mer 27/07 Brescia vs Lecco ore 18, C.S. Torbole Casaglia (BRESCIA)

Sab 30/07 Fiorenzuola vs Lecco ore 17:30, Fidenza (PARMA)

Mer 03/08 Lecco vs Varesina ore 18, Stadio Rigamonti-Ceppi (LECCO)

Sab 06/08 Lecco vs Pro Vercelli ore 18, Stadio Rigamonti-Ceppi (LECCO)

Mer 10/08 Lecco vs Sondrio ore 18, Stadio Rigamonti-Ceppi (LECCO)

Sabato 13/08 Fanfulla vs Lecco ore 17, Stadio comunale Dossenina di Lodi (LO)