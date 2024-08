CALCIO, NUOVO CENTRAVANTI PER IL LECCO: ECCO LEON SIPOS

LECCO – Botto da ultimo giorno di mercato per la Calcio Lecco 1912, che comunica di aver acquisito dalla società AC Trento a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Leon Šipoš, attaccante croato classe 2000, che ha sottoscritto un contratto biennale fino al 30 giugno 2026.

Prodotto del settore giovanile della Dinamo Zagabria, uno dei vivai più floridi d’Europa, ha all’attivo 15 presenze e 6 gol in Youth League: con la Dinamo ha anche esordito tra i professionisti. Ha giocato, sempre in Croazia, con l’NK Istria e in Lettonia con lo Spartaks, prima di arrivare in Italia nel 2021 al Catania, dove è rimasto fino all’estate successiva.

Ha iniziato la stagione 2022/23 alla Fidelis Andria, per poi passare a gennaio al Trento, con cui ha all’attivo 25 presenze e un gol.

Al Lecco indosserà la maglia numero 25.