LECCO – “Ci abbiamo messo del nostro” ammette il tecnico Mauro Zironelli parlando delle recenti sconfitte nel presentare la trasferta di oggi pomeriggio a Trento (in campo alle 14:30, servizi nel post partita su Lecco News).

“Abbiamo parlato molto, ora però è finito il momento di parlare, bisogna ricompattarsi e trovare le soluzioni dentro di noi… al di là delle storie di allenatore e direttore, adesso tocca ai calciatori in campo” specifica il trainer che attacca nel finale: “Certi atteggiamenti non li sopporto più. Ho fatto scelte in base a questo, con giocatori che non saranno convocati (Mastroianni, Purro e altri, ndr). Chi non ha testa è solo zavorra e non c’è spazio”.

Si affronta un Trento in forma. “Dobbiamo limitarli, hanno giocatori importanti ed è una squadra allenata bene” conferma Zironelli.

LA CONFERENZA DEL ‘MISTER’ VERSO TRENTO: