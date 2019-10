LECCO – Non c’è tempo per la nostalgia degli anni ’60, quando i blucelesti calcavano i campi della Serie A, e nemmeno per immaginare un’amichevole estiva con CR7 a costruire magie, tutt’altro. Lecco-Juventus delle 18.30 al Rigamonti-Ceppi è una prova da superare a tutti i costi per i blucelesti in crisi nera e per il nuovo mister Gaetano D’Agostino, che dal suo arrivo non è sembrato capace di dare lo scossone richiesto dal presidente Di Nunno e che i tifosi, in gran parte solidali con l’ex Gaburro, ancora non hanno digerito.

Otto sconfitte e due vittorie sono poca cosa per il lariani che solo pochi mesi fa dominavano incontrastati la Serie D, di fronte troveranno una squadra Under 23 che ha iniziato il campionato con le ridotte per poi prendere il ritmo e oggi si trova in zona tranquilla con 12 punti.

Match importante quello odierno anche in vista del derby di domenica a Como, partita che vale più di un normale appuntamento di campionato.

La probabile formazione: Safarikas; Carissoni, Vignati, Malgrati, Pastore; Bobb, Marchesi, Moleri; Maffei, Capogna, Strambelli.