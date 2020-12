OLBIA (SS) – Nella 17esima giornata di campionato la Calcio Lecco perde 1-0 sul campo dell’Olbia. La trasferta con fischio d’inizio alle 12.30 segna per i blucelesti la terza sconfitta consecutiva lontano dalle mura amiche.

La sentenza arriva dopo soli dieci minuti di gioco, Emerson con un bel mancino buca la rete ospite e porta in vantaggio la squadra sarda. Il Lecco ci prova a recuperare ma anche per un po’ di sfortuna il gol non arriva.

Nemmeno con l’uomo in più – al 56′ l’Olba resta in dieci per doppia ammonizione – i ragazzi di D’Agostino riescono a cambiare il corso della gara. Il pari arriva al 90′ ma riguarda il numero di giocatori in campo – il doppio giallo è per Cauz -. Dopo sette minuti di recupero finisce 1-0.

Ampia cronaca più tardi su questa pagina