LECCO – Sfida all’ora di pranzo tra Olbia e Calcio Lecco, valida per la 17esima giornata di Serie C. In Sardegna i blucelesti ritrovano in panchina mister Gaetano D’Agostino, dopo che il giudice sportivo ha accolto il ricorso sulla squalifica inflitta all’allenatore nella gara contro la Pro Patria.

Fischio d’inizio alle 12.30. Una sfida sulla carta alla portata dei lecchesi, che dall’alto dei 24 punti accumulati in questa prima parte di campionato non dovrebbero temere i padroni di casa, negli ultimi posti in classifica anche se con una partita in meno dei lariani.

Probabile formazione (3-4-2-1): Pissardo; Celjak, Nannini, Capoferri; Cauz, Bolzoni, Lora, Giudici; Kaprof, Iocolano; Capogna.