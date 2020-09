LECCO – Ottima prestazione per i giovani blucelesti Under 19 del Calcio Lecco, allenati da mister Cristiano, che al Rigamonti-Ceppi pareggiano in amichevole 2-2 contro il Milan Under 18.

Il primo vantaggio è dei rossoneri, con Nasti che firma il tabellino al 26°. Cinque minuti più tardi Cateni acciuffa l’1-1, punteggio con cui si arriva all’intervallo. Al 70° trovano il gol i padroni di casa con Sandrini, ma i milanesi non demordono e Amore pesca il definitivo 2-2 all’82°.

LECCO: Villa, Sandrini, Sala, Medici, Malinverno (Sberna dall’85’), Cateni, Castillo (Nespoli dal 46′), Bonsi (Maira dal 61′), Romeo (Pezzotta dal 46′), Nuzzo (Arienti dall’82’), Ronci (Annibale dal 69′). A disposizione: Gambazza, Moja, Gini, Vimercati, Cicoria. Allenatore: Giovanni Cristiano.

MILAN: Galetti (Di Chiara dal 46′), Concas, Perez (Giacchino dal 46′), Tirapelle, Citi, Polenghi, Ferraris, Angelini (Toffanin dal 46′), Nasti Amore dal 46′), Bjorklund (Tomella dal 46′), Nacciaritti. Allenatore: Christian Terni.