CALCIO. PARTITE LECCHESI PER I PULCINI 2015 DEL SALA GALBIATE

GALBIATE – Un fine settimana di gare amichevoli lecchesi per le squadre dei Pulcini 2015 del Sala Galbiate. Protagoniste le formazioni verde e rossa. Al Centro Sportivo di Sala al Barro hanno giocato i Pulcini 2015 verdi con la Polisportiva 2001 Under 12 in una bella gara ben giocata da entrambe le formazioni, che ha entusiasmato gli allenatori e i genitori presenti nonostante la mattinata fredda.

All’oratorio di San Giovanni si sono incontrate le squadre della Lecco Alta e del Sala Galbiate per una gara combattuta, ben giocata nonostante la pioggia battente e il clima invernale alla presenza di un numeroso pubblico che ha incitato le due squadre in campo.



Sul campo di Germanedo si è svolta un amichevole tra la Rovinata e il Sala Galbiate Pulcini 2015. I giovani calciatori hanno dimostrato grande impegno e passione per il gioco, mettendo in pratica le tecniche apprese durante gli allenamenti. È stato un piacere vedere come si sono divertiti e hanno giocato con entusiasmo, indipendentemente dal risultato finale.