LECCO – Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal presidente del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio Direttivo, ha fissato l’inizio del campionato 2022/23 a domenica 4 settembre con la prima giornata.

Rinviato invece a data da destinarsi il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, da programmarsi in un momento successivo al via del campionato.

Per farsi trovare pronti la Calcio Lecco ha calendarizzato altre due amichevoli, che si svolgeranno al Rigamonti-Ceppi di Lecco a porte aperte con ingresso libero in Tribuna e Curva Nord. I ragazzi di Tacchinardi affronteranno l’Atalanta Primavera mercoledì 10 agosto alle 17, il giorno dopo, giovedì 11, alle 18 sarà la volta del Sondrio.