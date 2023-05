LECCO – Stadio da quasi tutto esaurito per la sfida di ritorno del primo turno di playoff nazionali per la Serie B, con la Calcio Lecco che, forte del miglior piazzamento in classifica, ha a disposizione due risultati utili per il passaggio alla seconda serie di sfide. Ospite al Rigamonti-Ceppi l’Ancona, brava a rimanere in gioco grazie alla rimonta di due gol nelle Marche.

Il primo squillo del match è lecchese, con Buso che cerca il mancino da posizione defilata, calciando debole tra le braccia di Perucchini. Duplice occasione nel giro di 120 secondi poco più tardi: prima Zuccon sfiora l’incrocio con un tiro di potenza da fuori area, poi Girelli cerca l’angolino dopo una bel cross dalla sinistra, ma l’estremo difensore ospite è ancora una volta attento.

Nel finale del primo tempo sale in cattedra l’Ancona. Al 39° Brogni sbuca in mezzo all’area bluceleste e da due passi spara clamorosamente alto. Cinque minuti più tardi, Paolucci entra in area sulla destra e cerca il diagonale, che esce di un soffio alla destra di Melgrati. Ma il gol è nell’aria e in pieno recupero Brogni trova una sponda perfetta per Di Massimo, che al volo di destro porta avanti i marchigiani.

La ripresa si apre con la spinta dei tifosi blucelesti, oltre 4000 a riempire curva e tribune per sostenere gli 11 in campo. Girelli ha subito la palla buona per pareggiare su un disimpegno sbagliato della difesa ospite, ma si allarga troppo e calcia debolmente col sinistro. Il Lecco fatica a trovare gli spazi giusti, mentre l’Ancona rinuncia ad attaccare per difendere il risultato. Al 70° corner dalla destra e zampata vincente in mezzo all’area di Battistini, che pareggia i conti e manda in estasi il Rigamonti Ceppi.

Chiamati all’impresa negli ultimi minuti, gli ospiti chiudono i lariani nella loro metà campo e ci provano due volte con Spagnoli (destro al volo da pochi passi, centrale) e Simonetti (sinistro rasoterra che sfiora il palo). Ma il risultato non cambia e la squadra di Foschi passa il turno volando ai quarti di finale.

CALCIO LECCO – ANCONA 1-1

Primo tempo: 0-1

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi (dal 29′ s.t. Enrici); Giudici, Zuccon, Galli (dal 7′ s.t. Ilari), Girelli (dal 26′ s.t. Mangni), Lepore; Buso (dal 29′ s.t. Lakti), Pinzauti. All: Foschi

ANCONA (3-4-2-1): Perucchini; Barnabà (dal 33′ s.t. Prezioso), De Santis, Camigliano (dal 33′ s.t. Petrella); Brogni (dal 14′ s.t. Martina), Gatto, Paolucci, Mezzoni (dal 14′ s.t. Mondonico); Di Massimo (dal 23′ s.t. Moretti), Simonetti; Spagnoli. All: Donadel

RedSpo

‎Foto di Christopher Anelli Manzoni‍