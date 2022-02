MODENA – I ragazzi di mister Mastrolonardo ottengono una vittoria prestigiosa e portano a casa 3 punti da Modena.

LA CRONACA

I padroni di casa passano subito in vantaggio al 21′ con Crispino su una disattenzione della retroguardia bluceste. Al minuto 36′ però il Lecco riesce a pareggiare con Paltrinieri (già aggregato più volte alla prima squadra) sempre a causa di una svista della difesa modenese. Nel secondo tempo, con l’ingresso di Benti, cambia la partita e i ragazzi blucelesti prendono ritmo e fiducia controllando il gioco e riuscendo a passare in vantaggio con il gol di Perez dopo appena 5′ dall’inizio della ripresa. Nel finale il Modena si rende pericoloso colpendo una traversa ma nulla di fatto e quindi, con tanta bravura e un pizzico di buona sorte, il Lecco passa a Modena 2-1 e consolida così il quinto posto in classifica (ultimo valido per i Playoff) a + 9 punti dal Sudtirol sesto e a -2 dal Modena quarto.

MODENA – LECCO 1-2

Marcatori: 21′ Crispino (M); 36′ Paltrinieri; 5’st Perez (L)

MODENA: Leonardi; Desiati, Boccalupo, Mondaini, Stella, Levoni, Carrera, Musardo, Crispino, Mordini, Bellentani A disposizione: Guadalupi, Della Casa, Azindow, Di Donato, Mazzali, Casucci, Irione, Mogavero, Barolo, Cotrufo, Signorelli, Foroni. Allenatore: Farnetti Franco.

LECCO: Malivindi; Castoldi, Sberna, Balesini, Lorenzi, Paltrinieri, Perez, Gini, Berra, Maira, Calacoci A disposizione: Picarelli, Bianchi, Bosia, Sorgente, Rovelli, Cozzi, Gittino, Mazzarini, Bonacina, Benti, Cereghini, Branzini Allenatore: Roberto Mastrolonardo. Subentrati: Benti, Gittini, Cereghini-

Arbitro: Sig. Vitali (Sez Bologna)-

Assistenti: Sig.ri Barbolini e Kenfack (sez. Modena).