LECCO – Il risultato dell’andata fu un clamoroso 0-3 al ‘Sinigaglia’ con rete di Mangni e doppietta di Capogna, che permise ai blucelesti di tornare in città accolti da un bagno di folla.

Molto è cambiato da quella partita, a partire dalle gerarchie della classifica. Il Como si presenterà al Rigamonti-Ceppi da capolista e dopo una netta vittoria contro la Juventus U23, mentre il Lecco arriva da cinque risultati utili e con tanta voglia di confermarsi all’interno delle mura amiche.

Per mister D’Agostino “Sarà sicuramente una battaglia dal primo all’ultimo minuto perché un derby si sa quanto è importante. Non ci interessa sapere che sono primi in classifica, perché noi dovremo cercare di ottenere il risultato positivo”.

E sulle scelte: “Mangni l’ho preservato dopo che ha avuto un fastidio al polpaccio nella gara casalinga contro il Livorno. Il ragazzo si è allenato bene e ha recuperato, quindi è a disposizione. Il Como è veloce perché riparte bene e in questo momento è forse la migliore sotto questo punto di vista. Gabrielloni è bravo ad attaccare gli spazi e loro ripartono veloci se gli diamo spazio. Noi non dovremo dare campo e rimanere con i reparti corti e stretti. Il Como riparte spesso con l’intercetto e questo non dovremo permetterglielo”.

“Sicuramente ci sarà una squadra molto muscolare perché potrebbe piovere tanto e quindi il campo può essere più pesante del solito. Soprattutto i derby poi si potranno risolvere su episodi di calci piazzati e quindi serviranno i centimetri. Chi può avvantaggiare? Ve lo dico dopo la partita. Scherzi a parte, dovremo essere bravi ad adattarci alle giocate che il campo ci permetterà di fare e quindi capire se il pallone rimbalzerà velocemente o se è meglio giocare palla alta. Devo ancora valutare. Voglio che i ragazzi fino a domani si sentano tutti titolari e partecipi. Vorrei giocatori pronti per scendere in campo”.

La probabile formazione (3-5-2): Pissardo; Merli Sala, Malgrati, Celjak; Masini, Bolzoni, Foglia, Marotta, Capoferri; Iocolano, Capogna.

IL TRIONFO DELL’ANDATA: