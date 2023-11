CALCIO. RIGAMONTI-CEPPI AL COMPLETO, ARRIVA LA CAPOLISTA

LECCO – Dopo 45 anni tornano ad incrociarsi in campionato i destini di Lecco e Parma. I blucelesti privi dello squalificato Crociata e dell’infortunato Giudici (torna disponibile Di Stefano), entrano in campo relativamente tranquilli sapendo di non avere davvero nulla da perdere.

In un Rigamonti-Ceppi verosimilmente esaurito o giù di lì arriva infatti la capolista del torneo cadetto; una squadra ricca di blasone e importanti individualità che sono in grado di rompere gli equilibri e spaccare la partita in ogni momento. “È vero – sostiene il tecnico Emiliano Bonazzoli – loro sono molti abili nelle ripartenze e dovremo essere bravi a contenerli. Noi dovremo giocare con intensità e cattiveria sportiva, essere sempre a mille, se molleremo anche solo di un millimetro sarà dura ottenere un risultato positivo”.

Mister, necessita essere più freddi sotto rete, visto i precedenti. “Giusta considerazione, anche perché noi spesso attendiamo i nostri avversari e al cospetto di queste corazzate bisogna sfruttare al meglio anche quella mezza occasione, la classica palla sporca che ti viene concessa. L’assenza di Crociata? Lui stava facendo davvero bene nelle ultime partite, inutile nasconderlo. In campo mancherà, vedremo se effettuare qualche variante nel caso in cui ne avremo bisogno”.

Bonazzoli, quella di domani la si può definire la partita del cuore visto i suoi trascorsi a Parma? “Di Parma conservo ottimi ricordi, ci ho vinto anche una coppa Italia, oggi però sono del Lecco e devo pensare alla mia squadra cercando di far nostra la partita. Ho incontrato i gialloblu diverse volte da giocatore, ma da allora sono trascorsi 20 anni. Di sicuro è un piacere rincontrarli, di quell’esperienza ho sicuramente dei ricordi positivi, ma ribadisco ora sono del Lecco e darò tutto per ottenere il massimo risultato”.

Alla domanda se la squadra ha recuperato a livello fisico dal match di mercoledì con lo Spezia, ecco il Bonazzoli pensiero: “Stiamo facendo delle valutazioni, vedremo se i ragazzi avranno recuperato al 100%, ormai lo sapete io deciderò all’ultimo, domani la rifinitura darà importanti indicazioni a riguardo”.

In definitiva una impresa disperata? “Noi dobbiamo portare avanti le nostre prestazioni, se poi arriva il risultato tanto meglio. Non dobbiamo pensare che arrivando da quattro risultati utili di fila avremo meno difficoltà, quindi belli concentrati sul pezzo. Di partenza inizieremo con il nostro modulo del 4-3-3, nel corso del match ci possono essere varianti in cui potremo adottare un 4-4-2 o anche un 3-5-2 dipende dalle esigenze e dalle mosse dell’avversario”.

Giusto rimarcare per la cronaca che il mister del Lecco (Bonazzoli) si aggiudicò la coppa Italia con il Parma nella stagione 2001/02 nella doppia finale contro la Juventus. All’andata vinsero a Torino i bianconeri 2-1, Bonazzoli giocò dal 13’ della ripresa, mentre al ritorno gli emiliani si imposero 1-0 (nella circostanza subentrò al 38’ del secondo tempo) con il trofeo ad entrare per la terza volta nella bacheca gialloblu. Arbitrerà l’internazionale Pairetto di Nichelino, assistenti Carbone di Napoli, Bitonti di Bologna, quarto uomo Perri di Roma uno. Var Marini di Roma uno, avar Perenzoni di Rovereto.

Alessandro Montanelli