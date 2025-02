CALCIO ROVINATA. VINCONO GLI ALLIEVI 2008, KO I GIOVANISSIMI 2011

LECCO – Tempo di derby per i Giovanissimi 2011 della Polisportiva Rovinata, che sabato pomeriggio hanno giocato in casa dell’Aurora San Francesco. È stata una partita molto bella e combattuta, decisa da un rigore a favore dei padroni di casa. I ragazzi della Rovinata sono stati concentrati e combattivi per entrambi i tempi, ma il risultato finale è stato di 1-0 per l’Aurora.

Freddo e pioggia hanno accompagnato la partita degli Allievi 2008. La Rovinata ha giocato in casa al Bione contro il Pagnano. È un gol di Fortunati nel primo tempo che regala la vittoria ai padroni di casa per 1-0, in una partita davvero difficile da affrontare segnata dalle condizioni meteorologiche.