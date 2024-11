CALCIO ROVINATA. VITTORIA DI MISURA DELLA PRIMA SQUADRA CON L’OLGIATE AURORA

LECCO – Vittoria di misura ma più che meritata per la Prima Squadra della Rovinata nella delicata partita casalinga di Seconda Categoria contro l’Olgiate Aurora, formazione neo retrocessa e alla ricerca di punti preziosi. Partenza col brivido, con gli ospiti che al 5’ colpiscono la traversa con un tiro dalla distanza. Lo scampato pericolo scuote la Rovinata che con il passare dei minuti prende le misure e diventa padrona del campo. Alla mezz’ora arriva il gol partita di Tommaso Baronchelli che appena dentro l’area, ben servito con un filtrante da Garagnani, calcia di prima intenzione e la mette all’incrocio. Il meritato vantaggio carica ulteriormente i ragazzi di mister Ralli che lottano con determinazione su ogni pallone non concedendo quasi nulla agli avversari per il resto della partita.

Nella ripresa non mancano le occasioni per mettere al sicuro il risultato ma come al solito i biancorossi faticano a concretizzare. A ogni incursione degli avversari la paura di replicare i risultati delle ultime partite è tanta, ma questa volta Hassane e Mangili chiudono ogni varco e danno la spinta giusta ai nostri giovani che con grinta e concentrazione fermano sul nascere i tentativi dell’Olgiate di riacciuffare la partita. Nei minuti di recupero non manca un po’ di nervosismo in campo, soprattutto da parte dell’Olgiate che termina la partita in 9 uomini per una doppia espulsione per proteste.

Finalmente arriva la vittoria fortemente voluta da tutta la squadra: per tutta la partita si son viste la giusta “cattiveria”, l’attenzione e la concentrazione necessarie per portare a casa i 3 punti, anche da chi è subentrato a partita in corso.

Migliore in campo sicuramente Redaelli, uno di quei giocatori a cui l’allenatore non rinuncia mai. Da segnalare anche Alborghetti, che entrato a inizio della ripresa ha avuto un impatto più che positivo sulla partita dimostrando di essere in continua crescita, e Pozzi che, pur non dovendo compiere parate particolarmente impegnative, è stato di fondamentale supporto al reparto difensivo, rimanendo in campo per tutta la partita nonostante un problema muscolare rimediato a inizio partita.